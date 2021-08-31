Кто они — главные молодые актрисы России прямо сейчас? Опубликован рейтинг

При составлении рейтинга учитывалось количество проектов, в которых актеры принимали участие, количество главных ролей, степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы фильмов, востребованность проектов в онлайн-кинотеатрах, а также попадание фильма с тем или иным актером на верхние позиции рейтингов телеканалов.

В расчет рейтинга брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021-го и собравшие более 10 миллионов рублей. Также учитывались различные многосерийные проекты, выпускаемые на стриминговых платформах за тот же период или в телеэфир за полугодие.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Любовь Асксенова (31)

2. Александра Бортич (26)

3. Ирина Старшенбаум (29)

4. Стася Милославская (26)

5. Надежда Михалкова (34)

6. Анна Котова-Дерябина (35)

7. Софья Эрнст (33)

8. Мила Сивацкая (22)

9. Ольга Дибцева (35)

10. Ангелина Стречина (25)

Ранее «Собака.ru» публиковала список десяти главных актеров России прямо сейчас. Рейтинг возглавляют Александр Петров, Милош Бикович. В топ-5 вошел Юра Борисов.