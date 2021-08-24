Вышел тизер второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

К команде актеров в новом сезоне присоединилась Джиллиан Андерсон. Она сыграла мать Екатерины, немецкую принцессу Иоганну. Должность сценариста и продюсера проекта по‑прежнему остается за Тони МакНамара («Фаворитка», «Круэлла»).

Во втором сезоне сериала Екатерина и Петр продолжают бороться за трон, а их действия приводят к еще большему хаосу. Беременная императрица пытается сбежать из страны, а также борется со своим двором и матерью, стремясь провести в России просветительские реформы. Новые эпизоды выйдут 20 ноября на онлайн-сервисе more.tv.

А если вы еще не смотрели первый сезон, то самое время заняться этим. А еще посмотреть другие достойные сериалы из нашей подборки. В ней и головокружительная музыкальная драма «Бар "Эдди"» от режиссера «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» и детектив про убийства в викторианской Ирландии «Все еще мертвы».