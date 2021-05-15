Джиллиан Андерсон появится в новом сезоне «Великой» в роли матери Екатерины II

Она появится в двух сериях второго сезона шоу. По сюжету, Иоганна Гольштейн-Готторпская прославилась как гламурная светская львица, которая находит лучшие партии для своих дочерей. Она посетит Россию после новости о государственном перевороте, который был устроен Екатериной. При этом выяснится, что Иоганна преследует свои коварные цели — спасти репутацию семьи.