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Джиллиан Андерсон появится в новом сезоне «Великой» в роли матери Екатерины II

Звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания»  Джиллиан Андерсон исполнит роль матери императрицы Екатерины II в комедийном сериале «Великая». Об этом пишет Deadline.

  • @gilliana
     

     

Она появится в двух сериях второго сезона шоу. По сюжету, Иоганна Гольштейн-Готторпская прославилась как гламурная светская львица, которая находит лучшие партии для своих дочерей. Она посетит Россию после новости о государственном перевороте, который был устроен Екатериной. При этом выяснится, что Иоганна преследует свои коварные цели — спасти репутацию семьи.

Напомним, первый сезон комедийно-драматического псевдоисторического сериала «Великая» вышел в мае 2020 года. Главную роль Екатерины Великой исполнила Эль Фэннинг, а Петра III сыграл Николас Холт. В июле 2020 года сериал продлили на второй сезон.

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