Ксения Раппопорт и Юрий Борисов исполнили главные роли в фильме ученика Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома»

Действия нового фильма «Мама, я дома» происходят в поселке под Нальчиком. У водителя рейсового автобуса Тони (Ксения Раппопорт) на войне в Сирии погибает единственный сын, завербовавшийся в ЧВК. Женщина не верит в смерть сына, пока не увидит его тела. Представители ЧВК настаивают, что трагедия на самом деле произошла.

Военкомат, милиция, городская администрация не способны ничем помочь. Тоня пытается добиться расследования, однако это только усугубляет ее положение. Жизнь Тони и всего поселка переворачивается, когда на пороге ее дома появляется молодой солдат, который представляется ее сыном (Юрий Борисов).

«В какой-то момент из-за эпидемии съемки были остановлены и мы даже не были уверены в том, что сможем завершить их в этом году. Но все получилось, и сейчас уже подходит к концу монтаж картины. В главной роли — неузнаваемая Ксения Раппопорт. По-моему, одна из лучших работ потрясающей актрисы. И в паре с ней — Юра Борисов. Поразительно точный и правдивый персонаж. Как, надеюсь, и весь фильм», — поделился продюсер картины Александр Роднянский.