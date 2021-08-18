Вышел новый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Фильм рассказывает об обычной семье Петровых. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Однако повседневная жизнь резко меняется в тот момент, когда семья заболевает гриппом. И их жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Мировая премьера «Петровых в гриппе» состоялась 12 июля, картину показали в рамках основной конкурсной программы 74-го Каннского фестиваля. Главные роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Варвара Шмыкова и другие. В России фильм выйдет в прокат 9 сентября.