Вышел новый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

В Сети появился второй полноценный трейлер фильма, снятого Кириллом Серебренниковым «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
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Фото: Кинопоиск
Фильм рассказывает об обычной семье Петровых. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Однако повседневная жизнь резко меняется в тот момент, когда семья заболевает гриппом. И их жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
Мировая премьера «Петровых в гриппе» состоялась 12 июля, картину показали в рамках основной конкурсной программы 74-го Каннского фестиваля. Главные роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Варвара Шмыкова и другие. В России фильм выйдет в прокат 9 сентября.
Ранее кинокомпания Sony Pictures Россия показала специальный праздничный ролик к новому фильму Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Главную роль в экранизации романа Алексея Сальникова исполнил актер и режиссер Семен Серзин.
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