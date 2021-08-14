В Сети появился первый трейлер десятого сезона «Американской истории ужасов» с Лили Рэйб и Маколеем Калкиным

Десятый сезон выйдет на стриминговом сервисе Hulu 25 августа. При этом он будет поделен на две части: «Красный прилив» и «Долина смерти». Действие первой половины сезона будет происходить в таинственном городе Провинстаун в штате Массачусетс. В трейлере показали главных героев — семью, которая, судя по всему, переехала в новый дом. Мужа-писателя сыграл Маколей Калкин, беременную жену — Лили Рейб. Также в трейлере можно увидеть Эвана Питерса, Сару Полсон, Билли Лурд, Фрэнсис Конрой, Лесли Гроссман и Анжелику Росс.