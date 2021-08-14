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В Сети появился первый трейлер десятого сезона «Американской истории ужасов» с Лили Рэйб и Маколеем Калкиным

В Сети опубликовали первый трейлер десятого сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов», получивший название «Двойной сеанс». В новом сезоне вернулись актеры из оригинального каста  — Сара Полсон, Лили Рэйб и Эван Питерс.

Десятый сезон выйдет на стриминговом сервисе Hulu 25 августа. При этом он будет поделен на две части: «Красный прилив» и «Долина смерти». Действие первой половины сезона будет происходить в таинственном городе Провинстаун в штате Массачусетс. В трейлере показали главных героев — семью, которая, судя по всему, переехала в новый дом. Мужа-писателя сыграл Маколей Калкин, беременную жену — Лили Рейб. Также в трейлере можно увидеть Эвана Питерса, Сару Полсон, Билли Лурд, Фрэнсис Конрой, Лесли Гроссман и Анжелику Росс.

Напомним, ранее вышел первый тизер третьего сезона сериала «Американская история преступлений». Новая глава антологии Райана Мерфи расскажет о национальном кризисе в США 1998 года, когда президенту впервые за более чем столетнюю историю объявили импичмент.

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