От «Теда Лассо» до «Повелителей вселенной»: Что смотреть дома на этой неделе

«Медиатор», 2 сезон (Start)

Первый сезон «Медиатора» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским выглядел так, будто его сценарий писала нейросеть, — в нем смешивались объективация и БДСМ, теракты и подростковые суициды, так себе юмор и детективный сюжет. Что же хотели сказать этим всем авторы (к чему и зачем), надеемся, станет понятно во втором сезоне.

С 23 июля, Start