От «Теда Лассо» до «Повелителей вселенной»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение неожиданно выстрелившей добродушной и терапевтической комедии про футбольного тренера «Тед Лассо», документальный проект «100-футовая волна» от режиссера «Короля тигров» и анимационная экранизация серии игр от компании Mattel «Повелители вселенной» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, премьера (Starz)
Еще один спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» (в сентябре вышла часть о Тарике «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»). Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а сосредоточится история теперь на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис.
С 19 июля, Starz, «Амедиатека»
«100-футовая волна» / 100 Foot Wave, премьера (HBO )
Режиссер главного документального гилти плеже прошлого года «Короля тигров» Крис Смит теперь взялся за историю не менее эпичную. В шестисерийном проекте он рассказывает про серфингиста Гаррета Макнамару — как сквозь все возможные тернии тот воплощал мечту о покорении стофутовой волны. Продюсером стал Джо Льюис, получивший «Эмми» за «Дрянь».
С 19 июля, HBO Max, «Амедиатека»
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение неожиданно выстрелившего добродушного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Проект получил премию Гильдии киноактеров США, три награды Critics' Choice Award и «Золотой глобус». О феномене сериала мы писали здесь.
С 23 июля, Apple TV+
«Красный дерматин» / Sky Rojo, 2 сезон (Netflix)
Продолжение сериала Алекса Пина («Бумажный дом»), который тематически перекликается с российскими «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы на их будущее.
С 23 июля, Netflix
«Повелители вселенной» / Masters of the Universe, премьера (Netflix)
Два года назад Netflix купил у Sony права на «Повелителей вселенной» — экранизацию серии игр от компании Mattel. И вот в конце июля разрабатывавшаяся с 2007-го анимационная франшиза все же должна появиться — с голосами Криса Вуда и Сары Мишель Геллар и автоматическим продлением на второй сезон.
С 23 июля, Netflix
«Медиатор», 2 сезон (Start)
Первый сезон «Медиатора» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским выглядел так, будто его сценарий писала нейросеть, — в нем смешивались объективация и БДСМ, теракты и подростковые суициды, так себе юмор и детективный сюжет. Что же хотели сказать этим всем авторы (к чему и зачем), надеемся, станет понятно во втором сезоне.
С 23 июля, Start
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.