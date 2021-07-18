Актер Михаил Боярский, госпитализированный с коронавирусом, призвал к вакцинации

По словам Боярского, он чувствует себя хорошо — заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцинации. Актер планирует ревакцинироваться «КовиВаком».

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасете жизнь себе и близким», — написал он в Instagram.