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Актер Михаил Боярский, госпитализированный с коронавирусом, призвал к вакцинации

Актер Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме. О своем состоянии он рассказал в Instagram.

По словам Боярского, он чувствует себя хорошо — заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцинации. Актер планирует ревакцинироваться «КовиВаком».

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасете жизнь себе и близким», — написал он в Instagram.

Напомним, ранее советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу. У актера выявили коронавирусную инфекцию, однако он позднее опроверг эту информацию. «У вас неверные сведения!», — так он прокомментировал информацию о его госпитализации из-за коронавируса.

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