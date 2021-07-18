Актер Михаил Боярский, госпитализированный с коронавирусом, призвал к вакцинации

Актер Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме. О своем состоянии он рассказал в Instagram.
По словам Боярского, он чувствует себя хорошо — заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцинации. Актер планирует ревакцинироваться «КовиВаком».
«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасете жизнь себе и близким», — написал он в Instagram.
Напомним, ранее советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу. У актера выявили коронавирусную инфекцию, однако он позднее опроверг эту информацию. «У вас неверные сведения!», — так он прокомментировал информацию о его госпитализации из-за коронавируса.
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