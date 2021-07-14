UPD: Актер Михаил Боярский опроверг сообщения о госпитализации из-за коронавируса

«У вас неверные сведения!», — так он прокомментировал информацию о его госпитализации из-за коронавирусу.

По информации «Фонтанки», 71-летнего Боярского увезли в инфекционную больницу накануне из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас актер чувствует себя нормально. Он будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.