UPD: Актер Михаил Боярский опроверг сообщения о госпитализации из-за коронавируса

Советский и российский актер, певец и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу. Ранее СМИ писали о том, что у Боярского выявили коронавирусную инфекцию, однако сам актер не подтвердил эту информацию.
«У вас неверные сведения!», — так он прокомментировал информацию о его госпитализации из-за коронавирусу.
По информации «Фонтанки», 71-летнего Боярского увезли в инфекционную больницу накануне из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас актер чувствует себя нормально. Он будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.
Напомним, ранее Михаил Боярский резко прошелся с критикой по раздетым в жару жителям и гостям Петербурга. По мнению актера, это неуместно: культурная столица — это вам не пляж.
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