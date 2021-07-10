Жена Петра Мамонова рассказала об улучшении состояния здоровья артиста

Состояние музыканта, основателя рок-группы «Звуки-Му», актера и поэта Петра Мамонова улучшилось. Теперь оно оценивается как тяжелое, а не крайне тяжелое. Об этом РБК рассказала супруга артиста Ольга.
«До вчерашнего дня врачи говорили, что его состояние крайне тяжелое, то сегодня и в 06:00, и в 10:00 они сказали, что состояние тяжелое», — заявила она. По словам Ольги Мамоновой, артист уже десять дней находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Напомним, Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом 27 июня. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Петру Мамонову 70 лет. В 1980-х основал группу «Звуки Му». Начиная с 1987 года Мамонов активно гастролировал, в феврале его группа впервые выступила в Ленинграде, сыграв на разогреве у «Зоопарка». В первой половине 1990-х Мамонов начал все больше интересоваться актерским мастерством, участием в кино и театральных постановках. Исполнил роли в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова и других.
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