Жена Петра Мамонова рассказала об улучшении состояния здоровья артиста

Петру Мамонову 70 лет. В 1980-х основал группу «Звуки Му». Начиная с 1987 года Мамонов активно гастролировал, в феврале его группа впервые выступила в Ленинграде, сыграв на разогреве у «Зоопарка». В первой половине 1990-х Мамонов начал все больше интересоваться актерским мастерством, участием в кино и театральных постановках. Исполнил роли в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова и других.