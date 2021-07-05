Фрунзенский районный суд запретил к распространению культовое аниме

Суд запретил первое аниме, где используют 24 кадра в секунду – «Акиру».

«В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы Японии» – говорится в сообщении.

Административный истец принял решение, что опубликованная на сайте информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.

Этим же решением запрещена ссылка на «Эльфийскую песнь». Также вынесено решение о запрете ссылок на «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

Напомним, что ранее Калининский районный суд Петербурга запретил ссылки на аниме «Зачем вы здесь, учитель?». А все из-за «неоправданно резкого контраста между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи». Какие еще аниме признаны запрещенными в России – читайте по ссылке.