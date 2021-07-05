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Фрунзенский районный суд запретил к распространению культовое аниме

В понедельник, 5 июля, Фрунзенский районный суд удовлетворил требование прокуратуры запретить распространение в Интернете аниме «Акира» по ссылке, сообщает Объединённая пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Также под запрет попали «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

  • kinopoisk.ru

    Фото: Кинопоиск

Суд запретил первое аниме, где используют 24 кадра в секунду – «Акиру».

«В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы Японии» – говорится в сообщении. 

Административный истец принял решение, что опубликованная на сайте информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.

Этим же решением запрещена ссылка на «Эльфийскую песнь». Также вынесено решение о запрете ссылок на «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

Напомним, что ранее Калининский районный суд Петербурга запретил ссылки на аниме «Зачем вы здесь, учитель?». А все из-за «неоправданно резкого контраста между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи». Какие еще аниме признаны запрещенными в России  – читайте по ссылке. 

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