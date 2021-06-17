Вышел тизер-трейлер второго сезона сериала «Эйфория»

В 30-секундном видео Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шафер) встречаются в школьном коридоре, улыбаются друг другу и не могут отвести взгляд. Ролик также выложила в Instagram и сама Зендая — пообещав скорую встречу героинь «Эйфории» со зрителями.

Дата выхода второго сезона сериала пока не называется, известно, что премьера запланирована на конец 2021 года.

«Эйфория» — американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. По сюжету, 17-летняя Ру Беннет возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

В 2020 году, после выхода первого сезона, HBO показал два специальных эпизода сериала «Эйфория». Сольные — первый был посвящен Ру Беннет («Неприятности не вечны»), второй Джулс Вон («К черту всех, кто не рыба-капля»).