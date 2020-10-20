HBO выпустит два специальных эпизода сериала «Эйфория»

«Мы очень по ним скучали. Два специальных эпизода «Эйфории» выйдут уже скоро. Первый ожидается 6 декабря», — сообщила в своем Instagram исполнительница главной роли Ру Беннет актриса Зендая. Вместе ее героиней Ру Беннет в специальных выпусках появится Джулс Вон, роль которой исполняет Хантер Шефер. Первый эпизод будет называться «Беда не длится вечно». В нем Ру будет праздновать Рождество. Подробности второй серии пока не разглашаются.

«Эйфория» — американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. По сюжету, 17-летняя Ру Беннет возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

Напомним, в марте 2020 года телеканал HBO отложил съемки новых сезонов сериалов «Эйфория», «Фарго», «Утреннее шоу», «Поза», «Ривердэйл», «Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы», «Флеш» и других из-за пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что выйдут в обычном режиме продолжения сериалов «Хороший доктор», «Бруклин 9-9», «Лучше звоните Солу», «Агенты «Щ.И.Т.»», «9-1-1», «Убивая Еву», «Американская семейка», «Это мы» и «Мир Дикого запада».