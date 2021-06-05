СМИ: Disney начал работать над сиквелом «Круэллы»

У фильма студии Disney «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли выйдет продолжение. Однако пока неизвестно, появится ли в грядущем сиквеле главная актриса. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Сейчас фильм находится на ранней стадии разработки. По данным издания, режиссером второй части вновь станет Крейг Гиллеспи, а за сценарий будет отвечать Тони МакНамара. Отмечается, что Disney начали работать над сиквелом уже на второй неделе показа «Круэллы» в кинотеатрах.
Напомним, премьера «Круэллы» состоялась одновременно 28 мая в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+. «Круэлла» — приквел «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль. Лента рассказывает историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки.
Стервелла Де Виль — главная антагонистка семнадцатого анимационного фильма студии Disney «101 далматинец», его сиквела «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне», а также игровых фильмов-адаптаций «101 далматинец», «102 далматинца» и одноименного мультипликационного сериала. Ее каноничный образ представляет собой злую, жестокую и эгоистичную женщину, помешанную на мехах, что часто приводит к необдуманным поступкам Стервелла входит в число официальных диснеевских злодеев.
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