Вышел специальный ролик к фильму «Круэлла» с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль

Фильм получил название «Круэлла» и станет приквелом ленты 1996 года с Гленн Клоуз в главной роли. Новая история расскажет о том, откуда к Стервеллы взялась ненависть к животным и почему она стала жестокой (спойлер: всему виной мужчина, изменивший и ее, и ее жизнь!). В режиссерском кресле грядущей картины — Крейг Гиллеспи, известный по работе над фильмом «Тоня против всех». Помимо Стоун, роли в приквеле получили Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер и Джоэл Фрай — последние станут помощниками юной Стервеллы.