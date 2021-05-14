«Они снова вместе»: HBO показал тизер спецэпизода сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max показал тизер к специальному эпизоду сериала «Друзья». В нем создатели шоу анонсировали дату выхода — вновь увидеть Рейчел, Монику, Джоуи, Чендлера, Фиби и Росса можно будет в конце мая!