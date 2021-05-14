«Они снова вместе»: HBO показал тизер спецэпизода сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max показал тизер к специальному эпизоду сериала «Друзья». В нем создатели шоу анонсировали дату выхода — вновь увидеть Рейчел, Монику, Джоуи, Чендлера, Фиби и Росса можно будет в конце мая!
О том, что HBO готовит специальный выпуск, посвященный 25-летию культового сериала «Друзья», стало известно в феврале 2020 года. Для этого телеканал провел длительные переговоры, участие в которых приняли сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также исполнители главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри. В марте из-за коронавируса съемки отложили, сумев приступить к ним только спустя год, в апреле 2021-го.
Специальный эпизод сериала «Друзья» выйдет на HBO Max 27 мая 2021 года.
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