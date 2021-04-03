«Друзья» возвращаются: съемки спецэпизода стартуют на следующей неделе

Источники издания подтвердили, что спецвыпуск HBO Max начнут снимать на следующей неделе на студии Warner Bros. в городе Бербанке, где и создавался оригинальный сериал. В нем воссоединятся актеры, исполнившие главные роли в культовом сериале, – Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Кроме того, в спецэпизоде появятся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Спецэпизод будет снимать телепродюсер Бен Уинстон.