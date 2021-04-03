18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

«Друзья» возвращаются: съемки спецэпизода стартуют на следующей неделе

Съемки специального эпизода сериала «Друзья» от HBO Max, приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса, стартуют на следующей неделе, 5 апреля. Об этом сообщает издание Deadline.

Источники издания подтвердили, что спецвыпуск HBO Max начнут снимать на следующей неделе на студии Warner Bros. в городе Бербанке, где и создавался оригинальный сериал.  В нем воссоединятся актеры, исполнившие главные роли в культовом сериале, – Мэтью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Кроме того, в спецэпизоде появятся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Спецэпизод будет снимать телепродюсер Бен Уинстон.

22 сентября 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. К юбилею шоу «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование — они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод — например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке. 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты