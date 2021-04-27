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Леонардо ДиКаприо выкупил права на ремейк «Еще по одной». Сценарий новой версии фильма напишут специально под него

Компания Appian Way, основанная актером Леонардо ДиКаприо, приобрела права на ремейк датской драмы Томаса Винтерберга «Еще по одной» — лучшего иностранного фильма по версии Американской киноакадемии в 2021 году. Сценарий новой версии напишут специально под ДиКаприо.

  • Andrea Raffin / Shutterstock.com

Как пишет Deadline, права на ремейк пытались заполучить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс, однако Винтерберг выбрал предложение ДиКаприо — режиссер хотел увидеть его в роли уязвимого мужчины среднего возраста, который переживает экзистенциальный кризис. Предполагается, что сценарий новой версии напишут специально под ДиКаприо — он исполнит в грядущей премьере главную роль. Однако пока что у проекта нет ни сценариста, ни режиссера. Другие подробности также неизвестны.

Главные герои фильма «Еще по одной» Мартин, Томми, Петер и Николай — преподаватели средней школы Копенгагена. Однажды они собираются на ужин и выпивают по бокалу шампанского. Николай рассказывает своим друзьям про гипотезу ученого и психотерапевта Финна Скэрдеруда о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. Для проверки гипотезы мужчины решают провести эксперимент — выпивать в рабочее время.

В основу сценария «Еще по одной» легла пьеса Томаса Винтерберга, написанная им во время работы в Бургтеатре в Вене. Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте и Мария Бонневи. Мировая премьера состоялась в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто. «Еще по одной» стал лучшим фильмом на иностранном языке по версии «Оскара-2021»

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