Как пишет Deadline, права на ремейк пытались заполучить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс, однако Винтерберг выбрал предложение ДиКаприо — режиссер хотел увидеть его в роли уязвимого мужчины среднего возраста, который переживает экзистенциальный кризис. Предполагается, что сценарий новой версии напишут специально под ДиКаприо — он исполнит в грядущей премьере главную роль. Однако пока что у проекта нет ни сценариста, ни режиссера. Другие подробности также неизвестны.

Главные герои фильма «Еще по одной» Мартин, Томми, Петер и Николай — преподаватели средней школы Копенгагена. Однажды они собираются на ужин и выпивают по бокалу шампанского. Николай рассказывает своим друзьям про гипотезу ученого и психотерапевта Финна Скэрдеруда о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. Для проверки гипотезы мужчины решают провести эксперимент — выпивать в рабочее время.

В основу сценария «Еще по одной» легла пьеса Томаса Винтерберга, написанная им во время работы в Бургтеатре в Вене. Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте и Мария Бонневи. Мировая премьера состоялась в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто. «Еще по одной» стал лучшим фильмом на иностранном языке по версии «Оскара-2021».