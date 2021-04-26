Чулпан Хаматова, Александр Паль и Константин Бронзит получили премию «Ника»

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Чулпан Хаматова, кадр из фильма «Доктор Лиза»
25 апреля в Москве прошла церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Награды вручили сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премия была отменена из-за пандемии коронавируса.
Лучшим фильмом 2020 года назвали драму «Дорогие товарищи!», а Андрея Кончаловского — лучшим режиссером. А главной картиной 2019 года признан «Француз» Андрея Смирнова.
Лучшими актрисами 2019 года стали Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»), за 2020 год — Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»). Актерами — Леонид Ярмольник («Одесса», за 2019 год) и Александр Паль за фильм «Глубже!» (2020 год).
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Александр Паль, кадр из фильма «Глубже!»
Лауреаты премии «Ника» за 2019 год:
Лучший игровой фильм
«Француз», режиссер Андрей Смирнов
Лучший режиссер
Андрей Смирнов
Лучшая актриса
Самал Еслямова, «Айка»
Виктория Мирошниченко, «Дылда»
Лучший актер
Леонид Ярмольник, «Одесса»
Лучший сценарий
Дмитрий Глуховский, «Текст»
«Открытие года»
Режиссер Александр Золотухин, «Мальчик русский»
Лучший мультипликационный фильм
«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит
Лучший звукорежиссер
Ростислав Алимов, «Дылда»
Лучшая музыка к фильму
Анна Друбич, «Одесса»
Лауреаты премии «Ника» в 2020 году:
Лучший игровой фильм
«Дорогие товарищи!», режиссер Андрей Кончаловский
Лучший режиссер
Андрей Кончаловский
Лучшая актриса
Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»
Чулпан Хаматова «Доктор Лиза»
Лучший актер
Александр Паль, «Глубже»
«Открытие года»
Режиссер Филипп Юрьев, «Китобой»
Лучший сценарий
Михаил Сегал, «Глубже»
Лучший мультипликационный фильм
«Мелодия струнного дерева», режиссер Ирина Евтеева
Лучшая работа звукорежиссера
Полина Волынкина, «Дорогие товарищи!»
Лучшая музыка к фильму
Анна Друбич, «Гипноз»
Почти в это же время в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Здесь мы рассказали обо всех лауреатах.
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