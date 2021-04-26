Чулпан Хаматова, Александр Паль и Константин Бронзит получили премию «Ника»

25 апреля в Москве прошла церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Награды вручили сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премия была отменена из-за пандемии коронавируса.

Лучшим фильмом 2020 года назвали драму «Дорогие товарищи!», а Андрея Кончаловского — лучшим режиссером. А главной картиной 2019 года признан «Француз» Андрея Смирнова.

Лучшими актрисами 2019 года стали Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»), за 2020 год — Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»). Актерами — Леонид Ярмольник («Одесса», за 2019 год) и Александр Паль за фильм «Глубже!» (2020 год).