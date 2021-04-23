От Кейт Уинслет до конкурента «Ведьмака»: Что смотреть дома на этой неделе

«Бигфут» / Sasquatch, премьера (Hulu)

Журналист-расследователь Дэвид Холтхоуз в 1993 году внедрился на ферму, незаконно выращивающую марихуану. Но куда больше его тогда впечатлили рассказы ее работников про то, как их товарищей якобы убил снежный человек. Спустя годы он возвращается в горы Калифорнии, чтобы во всем разобраться. Среди продюсеров детективного проекта — братья Дюпласс.

С 20 апреля, Hulu