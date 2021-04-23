От Кейт Уинслет до конкурента «Ведьмака»: Что смотреть дома на этой неделе

Детективная драма с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна», фэнтези про супергероиню Алину Старкову «Тень и кость» и документальный проект о снежном человеке — какие сериалы вышли на стримингах и каналах на этой неделе.
«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown, премьера (HBO)
Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — жесткое убийство в небольшом городе в Пенсильвании. Подробнее о сериале «Собака.ru» писала здесь.
С 19 апреля, HBO Max, «Амедиатека»
«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem, 2 сезон (Epix)
Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).
С 19 апреля, Epix
«Бигфут» / Sasquatch, премьера (Hulu)
Журналист-расследователь Дэвид Холтхоуз в 1993 году внедрился на ферму, незаконно выращивающую марихуану. Но куда больше его тогда впечатлили рассказы ее работников про то, как их товарищей якобы убил снежный человек. Спустя годы он возвращается в горы Калифорнии, чтобы во всем разобраться. Среди продюсеров детективного проекта — братья Дюпласс.
С 20 апреля, Hulu
«Невидимка Зеро» / Zero, премьера (Netflix)
Итальянский сериал про не слишком заметного и застенчивого чернокожего юношу Зеро (Джузеппе Дэйв Секе) — его суперсилой вдруг оказывается способность действительно становиться невидимым в прямом смысле.
С 21 апреля, Netflix
«Резерфорд-Фоллз» / Rutherford Falls (Peacock)
Ситком об исторической памяти с комиком Эдом Хелмсом в главной роли. Он играет жителя городка Резерфорд-Фоллз Нейтана, чей предок Ларри когда-то его основал. Того увековечили в памятнике, а теперь хотят скульптуру перенести — из-за нее регулярно случаются ДТП.
С 22 апреля, Peacock
«Тень и кость» / Shadow and Bone, премьера (Netflix)
Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары.
С 24 апреля, Netflix
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