Александр Петров в роли Сергея Есенина в тизер-трейлере нового фильма Клима Шипенко «Декабрь»

По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

По словам режиссера картины Клима Шипенко, известного по фильмам «Холоп», «Текст» и «Салют 7», фигура Есенина его всегда привлекала, а идея снять ленту о нем появилась еще в студенческие годы. «Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства», — поделился он.

«После фильма «Текст», мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом», — рассказал режиссер.

Съемки фильма прошли в Москве и Петербурге. Специально для них были построены масштабные декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров. Роль Сергея Есенина исполнил актер Александр Петров. Также в проекте задействованы Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.

Фильм «Декабрь» режиссера Клима Шипенко выйдет в российский прокат в декабре 2021 года.