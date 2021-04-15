Александр Петров в роли Сергея Есенина в тизер-трейлере нового фильма Клима Шипенко «Декабрь»

Вышел тизер-трейлер нового фильма режиссера Клима Шипенко «Декабрь». Сюжет расскажет о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, роль которого исполнил актер Александр Петров.
По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.
По словам режиссера картины Клима Шипенко, известного по фильмам «Холоп», «Текст» и «Салют 7», фигура Есенина его всегда привлекала, а идея снять ленту о нем появилась еще в студенческие годы. «Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства», — поделился он.
«После фильма «Текст», мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом», — рассказал режиссер.
Съемки фильма прошли в Москве и Петербурге. Специально для них были построены масштабные декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров. Роль Сергея Есенина исполнил актер Александр Петров. Также в проекте задействованы Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.
Фильм «Декабрь» режиссера Клима Шипенко выйдет в российский прокат в декабре 2021 года.
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