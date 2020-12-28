Александр Петров сыграет Сергея Есенина в «абсолютно зрительском триллере» от режиссера Клима Шипенко

Грядущий фильм Шипенко получил название «Декабрь», режиссер уже приступил к съемкам. По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, подготовившая побег Есенина из Советского Союза. Поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги. В заснеженном Ленинграде он попадает в «безумную круговерть событий».

«Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия. Таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства», — отметил Шипенко.

Съемки фильма пройдут в Москве и Петербурге. Специально для них были построены масштабные декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров. Роль Сергея Есенина исполнит актер Александр Петров. Также в проекте задействованы Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.

«Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой — это будет абсолютно зрительский триллер. Зритель сам поймет для себя. Я предлагаю решение, который зритель будет интерпретировать в силу своих личных пристрастий к поэту, своих знаний. Это не документальное расследование, оно не претендует на правду и на то, что мы ею обладаем», — рассказывал ранее режиссер.