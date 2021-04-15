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«Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»: Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Актриса и режиссер Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт». Она дает подсказки водителям в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. «Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»? «Поехали, товарищи»!

  • Рената Литвинова для октябрьского номера «Собака.ru» в 2020 году

Всего Литвинова записала 16 фраз для «Яндекс.Карт»: 

  • Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я, Рената Литвинова
  • В этом городе я и только я знаю, как будет быстрее
  • Ну что ж, начнем наше путешествие
  • Поехали, товарищи
  • Товарищи, мы можем ехать
  • Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге
  • Поедем тайными тропами — маршрут перестроен
  • Такой вот коленкор — впереди авария
  • Вернулись в кадр — мы снова на маршруте
  • Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы
  • Знаете, а вы куда-то не туда
  • Я так и предчувствовала, что вы поедете куда-то не туда — ну, вы ушли с маршрута
  • Будьте убедительны в кадре — впереди камера
  • И вот нам скоро расставаться
  • Здесь я вас оставлю. Всего доброго, до новых встреч
  • Совсем не хочется расставаться, но мы на месте. И я буду скучать

Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голоса — «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера. Включить голос Ренаты Литвиновой можно в личном профиле сервиса. Для этого нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

Рената Литвинова: «Россия — очень женская страна, мужчины — как бы они ни давили — ничего не решают»

«Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова»… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад», — говорят в пресс-службе «Яндекса».

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