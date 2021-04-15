«Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»: Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голоса — «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера. Включить голос Ренаты Литвиновой можно в личном профиле сервиса. Для этого нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

«Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова»… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад», — говорят в пресс-службе «Яндекса».