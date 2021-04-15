«Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»: Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Актриса и режиссер Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт». Она дает подсказки водителям в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. «Можем мы себе позволить проехать красиво… По платной дороге»? «Поехали, товарищи»!
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Рената Литвинова для октябрьского номера «Собака.ru» в 2020 году
Всего Литвинова записала 16 фраз для «Яндекс.Карт»:
- Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я, Рената Литвинова
- В этом городе я и только я знаю, как будет быстрее
- Ну что ж, начнем наше путешествие
- Поехали, товарищи
- Товарищи, мы можем ехать
- Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге
- Поедем тайными тропами — маршрут перестроен
- Такой вот коленкор — впереди авария
- Вернулись в кадр — мы снова на маршруте
- Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы
- Знаете, а вы куда-то не туда
- Я так и предчувствовала, что вы поедете куда-то не туда — ну, вы ушли с маршрута
- Будьте убедительны в кадре — впереди камера
- И вот нам скоро расставаться
- Здесь я вас оставлю. Всего доброго, до новых встреч
- Совсем не хочется расставаться, но мы на месте. И я буду скучать
Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голоса — «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера. Включить голос Ренаты Литвиновой можно в личном профиле сервиса. Для этого нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».
«Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова»… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад», — говорят в пресс-службе «Яндекса».
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