Данила Козловский и Ольга Зуева расстались

«Так мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать. Это наши жизни, это глубоко наше. Куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко. Но больше ничего говорить не буду», — ответил на вопрос Шихман Козловский.

Дочь Козловского и Зуевой сейчас находится в Америке. Она носит фамилию матери.

«Мне это очень тяжело дается. Слава богу, что у меня есть возможность летать туда. Стараюсь летать как можно чаще, как только у меня появляется время, я лечу туда — хоть на неделю, хоть на четыре дня, чтобы просто быть с ребенком. Я никогда не думал, что могут кого-то так сильно любить и никогда не думал, что на это способен. Что я на самом деле довольно, к сожалению, в принципе очень эгоистичный человек. И к кому-то испытывать такое сильное чувство — это довольно неожиданно для меня», — признался актер.

Напомним, в качестве девушки Данилы Козловского актриса и режиссер Ольга Зуева впервые была замечена в День всех влюбленных в Большом театре. В 2018 году Козловский-Зуева выпустили свои первые картины и сыграли друг у друга. О беременности Зуевой СМИ начали писать в октябре 2019 года — тогда сообщалось, что актриса уехала рожать в США, вслед за ней в Америку отправился и Козловский. Весной 2020 года Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.