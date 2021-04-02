Реалити-шоу «Дом-2» перезапустят на канале «Ю»

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя телеканала, реалити будет выходить на «Ю» с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои.

Проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов. Премьера телепроекта состоится 19 апреля.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, продолжение выходившего ранее шоу «Дом», выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. В разные годы ведущими реалити были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Юлия Ефременкова и Антон Беккужев. До 6 июля 2012 года ведущей проекта также была Ксения Собчак. В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу.