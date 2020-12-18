Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сообщили в пресс-службе телеканала. ТНТ заменит «Дом-2» линейкой из пяти стендап-программ. Таким образом канал планирует сфокусироваться на «том, что составляет суть бренда ТНТ» — на сериалах и юморе.

«За 16 лет с момента запуска «Дом-2»телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — отметил директор канала Роман Петренко.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, продолжение выходившего ранее шоу «Дом», выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. В разные годы ведущими реалити были Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Юлия Ефременкова и Антон Беккужев. До 6 июля 2012 года ведущей проекта также была Ксения Собчак.