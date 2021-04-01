Adult Swim показал заставку к сериалу «Малыши Рик и Морти» для детей. Но мы не утверждаем, что это не шутка

Конечно, это первоапрельская шутка. Альтернативная заставка мультсериала-хита «Рик и Морти» появилась на YouTube-канале Adult Swim ко дню смеха — 1 апреля его отмечают во многих государствах и странах мира. К празднику блок телеканала Cartoon Network, в рамках которого транслируются шоу для взрослой аудитории, даже переименовали в Adult Swim Junior, а в эфир пустили четвертую серию второго сезона «Рика и Морти», все роли в которой озвучили дети.

Напомним, ранее Adult Swim показал трейлер пятого сезона сериала «Рик и Морти». Его премьера состоится 20 июня, в провозглашенный мультивселенский день Рика и Морти (да-да!) — праздник, который будут отмечать везде. И, как шутят на канале, теперь можно начинать спрашивать о шестом сезоне. А год назад на YouTube-канале блока Cartoon Network вышел короткометражный аниме-фильм по мотивам сериала «Рик и Морти». Рик-самурай и ниндзя-Рики скрасят ожидание новых серий.

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.