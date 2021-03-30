Вышел трейлер пятого сезона сериала «Рик и Морти». И он выйдет в мультивселенский день Рика и Морти!

Напомним, еще в ноябре 2020 года сценаристы «Рика и Морти» приступили к работе над продолжением мультсериала — седьмым сезоном. Но это не точно. Соавтор шоу Дэн Хармон признался, что он и сам не помнит, над каким сезоном трудится в настоящий момент. Может, шестым. Или вообще пятым.

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.

В марте 2020 года на YouTube-канале Adult Swim вышел короткометражный аниме-фильм по мотивам сериала «Рик и Морти». Рик-самурай и ниндзя-Рики скрасят ожидание новых серий — посмотрите на эпическое сражение прямо сейчас!