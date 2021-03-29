Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли

Главный герой новой ленты Гая Ричи по имени Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

Главные роли в предстоящей премьере исполнили Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и другие.

Российская премьера фильма «Гнев человеческий» запланирована на 22 апреля 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что Гай Ричи займется продолжением «Джентельменов». В сериальном воплощении он не только выступит в качестве режиссера — напишет сценарий к грядущему сериалу и выступит его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали и над полнометражной картиной.