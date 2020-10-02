Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентельмены»

Как пишет Deadline, в сериальном воплощении «Джентельменов» Ричи не только выступит в качестве режиссера — он также напишет сценарий к грядущему сериалу и выступит его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали и над полнометражной картиной.

Также издание сообщает, что «Джентельмены» изначально планировались как сериал — но режиссеру пришлось адаптировать его под полный метр. Другие подробности нового шоу от Гая Ричи и дата выхода пока не сообщаются.

Фильм «Джентельмены» вышел в российский прокат в феврале 2020 года. По сюжету, талантливый выпускник Оксфорда Микки Пирсон, применив свой ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из Америки, на его пути встают другие не менее обаятельные, но жестокие джентельмены.

Главне роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Хью Грант и Джейсон Вонг. Гай Ричи не только занял режиссерское кресло, но и написал сценарий к картине — совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.