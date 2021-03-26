От Мартина Фримана до помощников Шерлока Холмса: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение ситкома «Родители года», история Леонардо да Винчи с Матильдой де Анжелис из «Отыграть назад» и спин-офф «шерлокианы» «Нерегулярные части» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят на стримингах с 22 по 28 марта.
«Родители года» / Breeders, 2 сезон (FX)
Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок решил стать веганом или удариться в религию
С 22 марта, «КиноПоиск HD»
«Леонардо» / Leonardo, премьера (Rai 1)
Итальянский байопик Леонардо да Винчи обещает не обходить острые вопросы в духе времени и cancel culture — «был ли убийцею создатель Ватикана» (хотя у Пушкина речь о Микеланджело, у Леонардо тоже есть, что исследовать). Его натурщицу Катерину да Кремона играет уже недавно отлично вжившаяся в роль жертвы в «Отыграть назад» Матильда де Анжелис. Роль самого художника и ученого досталась Эйдану Тернеру из «Хоббита».
С 24 марта, «Амедиатека»
«Джон Уэйн Гэйси: Замаскированный дьявол» / John Wayne Gacy: Devil in Disguise, премьера (Peacock Originals)
На неделе, когда в России остро встал вопрос, каким образом можно рассказывать про банальность зла, на Peacock вышел шестисерийный проект о Джоне Уэйне Гэйси — маньяке, демонизировавшем образ клоуна. На его личности основан Пеннивайз из «Оно» Стивена Кинга. Это первый опыт канала в жанре тру-крайм, но его разработкой занимался профессионал жанра Род Блэкхерст — режиссер и продюсер «Аманды Нокс».
С 25 марта
«Нерегулярные части» / The Irregulars, премьера (Netflix)
По сути, это спин-офф «шерлокианы» — сериал рассказывает про уличных подростков, которые выполняют поручения знаменитого сыщика и доктора Ватсона и тем самым помогают раскрыть преступления. Шоураннер проекта — автор «Обитателей холмов» Том Байдвелл.
С 26 март, Netflix
«Неуязвимый» / Invincible, премьера (Amazon Prime Originals)
Супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, роли в котором озвучили Стивен Ян и Дж. К. Симмонс. Тинейджер Марк узнает, что его отец на самом деле пришелец, защищающий Землю от вторжений. А значит скоро и ему придется включиться в межгалактическую борьбу.
С 26 марта, Amazon Prime
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