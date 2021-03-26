От Мартина Фримана до помощников Шерлока Холмса: Что смотреть дома на этой неделе

«Леонардо» / Leonardo, премьера (Rai 1)

Итальянский байопик Леонардо да Винчи обещает не обходить острые вопросы в духе времени и cancel culture — «был ли убийцею создатель Ватикана» (хотя у Пушкина речь о Микеланджело, у Леонардо тоже есть, что исследовать). Его натурщицу Катерину да Кремона играет уже недавно отлично вжившаяся в роль жертвы в «Отыграть назад» Матильда де Анжелис. Роль самого художника и ученого досталась Эйдану Тернеру из «Хоббита».

С 24 марта, «Амедиатека»