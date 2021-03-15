На церемонии награждения Вайтити вышел в прямой эфир и также пошутил: «Думаю, теперь они дарят «Грэмми» кому угодно». «Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе», — отметил режиссер, намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе.

В 2020 году даже оскароносные режиссеры были вынуждены искать себе новые увлечения, чтобы скрасить время, проведенное в самоизоляции. Автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити, например, решил уйти из кино, чтобы заняться шитьем. Но это не точно — режиссер рассказал об этом в Instagram, показав сшитые вручную мягкие игрушки. Посмотрите сами!