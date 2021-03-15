В ночь с 14 на 15 марта в Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Грэмми». В этом году лучшим сборником-компиляцией признали саундтрек к фильму «Кролик Джоджо».
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Выбор Национальной академией искусства и науки звукозаписи рассмешил режиссера картины Тайку Вайтити. «Лол чтооооо», — твитнул он в ответ на новость о присуждении «Грэмми». Статуэтки удостоился его фильм «Кролик Джоджо» в номинации «Лучший сборный саундтрек для визуального медиа». В картине, кроме оригинальных записей Майкла Джаккино, звучат песни The Beatles, Тома Уэйтса, Роя Орбисона, и Дэвида Боуи — в версиях на немецком языке.
Lol wtfffff https://t.co/y8MSNTaUrn— Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 14, 2021
На церемонии награждения Вайтити вышел в прямой эфир и также пошутил: «Думаю, теперь они дарят «Грэмми» кому угодно». «Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе», — отметил режиссер, намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе.
В 2020 году даже оскароносные режиссеры были вынуждены искать себе новые увлечения, чтобы скрасить время, проведенное в самоизоляции. Автор фильмов «Кролик Джоджо» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити, например, решил уйти из кино, чтобы заняться шитьем. Но это не точно — режиссер рассказал об этом в Instagram, показав сшитые вручную мягкие игрушки. Посмотрите сами!
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