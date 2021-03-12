От Тома Холланда до «Поколения»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Угрюм-река», премьера (Первый канал)

Многофигурную семейную сагу про золотую лихорадку многие помнят по советской экранизации 1968 года с Георгием Епифанцевым, Людмилой Максаковой и Виктором Чекмаревым. Новая версии наследует не ей, а роману Вячеслава Шишкова, который лежит в его основе. В главных ролях — Александр Балуев, Александр Горбатов и Юлия Пересильд.

С 9 марта, Первый канал, «КиноПоиск HD»