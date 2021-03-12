От Тома Холланда до «Поколения»: что смотреть дома на этой неделе

Драмеди про сложности взросления «Поколение» (конкурент «Эйфории»!), фильм братьев Руссо «По наклонной» и документальные баскетбольные страсти «Последняя возможность» — какие сериалы и картины вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Девушки с Макаровым», премьера (ТНТ)
Ситком с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системе — майор Макаров не верит в профессионализм своих новых подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции. Их играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.
С 9 марта, ТНТ, Premier
Сериал «Угрюм-река», премьера (Первый канал)
Многофигурную семейную сагу про золотую лихорадку многие помнят по советской экранизации 1968 года с Георгием Епифанцевым, Людмилой Максаковой и Виктором Чекмаревым. Новая версии наследует не ей, а роману Вячеслава Шишкова, который лежит в его основе. В главных ролях — Александр Балуев, Александр Горбатов и Юлия Пересильд.
С 9 марта, Первый канал, «КиноПоиск HD»
Сериал «Пенниуорт» / Pennyworth, продолжение 2 сезона (Epix)
Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг). Второй сезон выходил с середины декабря, но взял небольшой перерыв, чтобы вернуться в начале весны.
С 9 марта, «КиноПоиск HD»
Сериал «Дилер» / Caïd, премьера (Netflix)
Снятая якобы документальной камерой мрачная драма про изнанку Франции — по сюжету режиссер клипов Франк (Себастьен Убани) соглашается сделать клип рэперу Тони (Абдраман Диакит). Тот оказывается не только музыкантом, но и наркоторговцем и втягивает кинематографистов в криминальные разборки.
С 10 марта, Netflix
Сериал «Последняя возможность: Баскетбол» / Last Chance U: Basketball, премьера (Netflix)
Проект из документальной линейки Netflix рассказывает, как сложно пробиться в баскетболе в США даже талантливым спортсменам из студенческих команд. Первый сезон с не меньшим надрывом сообщал истории игроков в американский футбол.
С 10 марта, Netflix
Сериал «Поколение» / Generation, премьера (HBO Max)
Пожалуй, главный потенциальный хит марта и даже года — стильный сериал о проблемах старшеклассников: от поиска гендерной идентичности до буллинга и конфликтов с родителями. Он отчасти основан на личном опыте одной из авторов проекта Зельды Барнз. Исполнительным продюсером в числе прочих стала придумавшая культовых «Девочек» Лина Данэм.
С 11 марта, HBO Max
Фильм «По наклонной» / Cherry
Драма режиссеров «Мсители: Финал» братьев Руссо по книге Ника Уокера про солдата-посттравматика, который после службы в Ираке начинает грабить банки. Его играет Том Холланд. Подробнее о том, каким получился фильм читайте в нашей рецензии.
С 12 март, Apple TV+
Фильм «Дитя девяностых» / Kid 90
Актриса Солейл Мун Фрай — повзрослевшая Панки Брюстер из одноименного ситкома 1980-х — на основе снятых ею еще в юности пленок сделала документальный фильм о мире шоу-бизнеса с нехитрым посылом, что детям тут не место.
С 12 марта, Hulu
Сериал «Исабель» / Isabel, премьера (HBO Max)
Байопик Исабель Альенде — самой известной чилийской писательницы и борца за гражданские права. Ее книги изданы тиражом более 35 миллионов экземпляров и переведены на 27 языков. Альенде сыграла актриса Даниэла Рамирес.
С 12 марта, HBO Max
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