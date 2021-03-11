«По наклонной»: Что не так так с драмой братьев Руссо с Томом Холландом в главной роли

На Apple TV+ 12 марта выходит картина «По наклонной» режиссеров «Мстителей: Финал» братьев Руссо. Кинокритик Иван Пугин посмотрел драму и рассказывает, почему ее не удалось спасти даже такому супергерою, как актер Том Холланд.
Молодой парень из Огайо сначала учится в университете, затем идет воевать в Ирак. По возвращении он испытывает проблемы с психическим здоровьем и находит нелегальные «отдушины» — наркотики и ограбления банков. И еще, конечно, где-то рядом есть девушка, по совместительству любовь всей его жизни.
Таков довольно банальный сюжет выходящего на этой неделе на Apple TV+ фильма «По наклонной» (в оригинале — Cherry). Несмотря на вторичность сюжета, за правами на экранизацию романа Ника Уокера охотилось несколько студий, а в итоге их приобрели братья Руссо – как и автор книги, выросшие в Огайо. Начинали они как режиссеры комедий «Добро пожаловать в Коллинвуд» и «Он, я и его друзья», а затем сняли несколько фильмов по комиксам Marvel, в том числе «Мстители: Финал».
Возможно, именно из-за профессиональной деформации режиссеров, в «По наклонной» все время кажется, что у героя вот-вот появятся суперспособности, и он либо в одиночку спасет попавших под обстрел в Ираке товарищей, либо ограбит один раз Самый Главный Американский Банк, чтобы зрителю не нужно было больше терпеть эти бесконечные однообразные сцены нападений.
Но начинающийся как драма взросления фильм как будто постоянно спотыкается и не понимает, в чем уникальность истории героя, и почему это должно быть интересно зрителю. Вдобавок все очень претенциозно снято, приходится постоянно отвлекаться на летящие в духе «Апокалипсиса сегодня» вертолеты, левацкие шуточки на уличных табличках или красиво падающий на лежащих в постели героев пропущенный через несколько фильтров свет. Фильм в итоге напоминает новогодний праздничный стол – красивые блюда, если есть их по чуть-чуть, а если стараться попробовать все, это неминуемо приведет к несварению желудка.
Правда, к исполнителю главной роли претензий практически нет. Героя по кличке Черри играет англичанин Том Холланд — звезда недавней мощной драмы «Дьявол всегда здесь» и Человек-паук из все той же киновселенной Marvel. Любые задачи, которые предлагают Холланду братья Руссо, он выполняет даже не на отлично, а как будто решает задачу со звездочкой (или в его случае скорее с паутинкой). Если изобразить наркомана, то не хуже чем в «На игле», если солдата, то как минимум на уровне Джейка Джилленхола из «Морпехов». Проблема фильма не в Томе Холланде, а в том, что все эти отдельные режиссерские находки так и не складываются в цельное высказывание.
И если в случаях некоторых сериалов приходится говорить о bloat, искусственном раздувании хронометража (подробнее тут), то «По наклонной» при длительности фильма почти в 2,5 часа последовательную историю рассказать не в силах. Возможно, это бы гораздо лучше смотрелось как мини-сериал. В нем и остальным актерам, будь то играющей Эмили (девушку Черри) Сиэре Браво или Майклу Гандольфини, сыну звезды «Клана Сопрано» Джеймса, досталось бы гораздо больше сцен или даже отдельных эпизодов. И мотивация героев вместе с их эмоциями стали бы понятнее, и красивым приемам братьев Руссо нашлось бы место.
В итоге, как и в сцене с сейфом, который в какой-то момент достается герою Холланда, — времени на его открытие тратится довольно много, а содержимое совершенно не удивляет и скоро оказывается абсолютно забытым. Возможно, права на экранизацию книги стоило отдать другой студии, которая обещала привлечь как режиссера Джеймса Франко. Он хоть и не из Огайо, но снимать кино и носить дурацкие усы, как у Черри в некоторых сценах, тоже умеет.
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