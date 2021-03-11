«По наклонной»: Что не так так с драмой братьев Руссо с Томом Холландом в главной роли

Возможно, именно из-за профессиональной деформации режиссеров, в «По наклонной» все время кажется, что у героя вот-вот появятся суперспособности, и он либо в одиночку спасет попавших под обстрел в Ираке товарищей, либо ограбит один раз Самый Главный Американский Банк, чтобы зрителю не нужно было больше терпеть эти бесконечные однообразные сцены нападений.

Но начинающийся как драма взросления фильм как будто постоянно спотыкается и не понимает, в чем уникальность истории героя, и почему это должно быть интересно зрителю. Вдобавок все очень претенциозно снято, приходится постоянно отвлекаться на летящие в духе «Апокалипсиса сегодня» вертолеты, левацкие шуточки на уличных табличках или красиво падающий на лежащих в постели героев пропущенный через несколько фильтров свет. Фильм в итоге напоминает новогодний праздничный стол – красивые блюда, если есть их по чуть-чуть, а если стараться попробовать все, это неминуемо приведет к несварению желудка.

Правда, к исполнителю главной роли претензий практически нет. Героя по кличке Черри играет англичанин Том Холланд — звезда недавней мощной драмы «Дьявол всегда здесь» и Человек-паук из все той же киновселенной Marvel. Любые задачи, которые предлагают Холланду братья Руссо, он выполняет даже не на отлично, а как будто решает задачу со звездочкой (или в его случае скорее с паутинкой). Если изобразить наркомана, то не хуже чем в «На игле», если солдата, то как минимум на уровне Джейка Джилленхола из «Морпехов». Проблема фильма не в Томе Холланде, а в том, что все эти отдельные режиссерские находки так и не складываются в цельное высказывание.