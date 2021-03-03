Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями

О беременности актрисы не было точно известно, ранее в социальных сетях обсуждалась эта тема, но подтверждений Паулина или Федор Бондарчук не давали. Предположения были вызваны тем, что актрису еще летом заменили в трех спектаклях МХТ им. Чехова.