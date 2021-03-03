Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями

Актриса, сценарист и героиня обложки декабрьского номера «Собака.ru» Паулина Андреева вчера стала мамой. Об этом она сообщила сегодня в своем инстаграме. Под фотографией времен своей беременности актриса также поделилась тем, что сына они с Федором Бондарчуком назвали Иван.
О беременности актрисы не было точно известно, ранее в социальных сетях обсуждалась эта тема, но подтверждений Паулина или Федор Бондарчук не давали. Предположения были вызваны тем, что актрису еще летом заменили в трех спектаклях МХТ им. Чехова.
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