Кантемир Балагов начал работу над новым фильмом «Моника»

Действия нового фильма Балагова «Моника» будут происходить в наши дни в родной для режиссера Кабардино-Балкарии. «Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется «Моника» — это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть», — рассказывает Балагов.

Напомним, Кантемир Балагов также снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us. Изначально этим должен должен был заняться шведский режиссер Юхан Ренк, однако он отказался из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером выступил Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры. Оператором пилота станет Ксения Середа, уже работавшая с Балаговым над «Дылдой».