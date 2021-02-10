Фильм художницы Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» вошел в программу Берлинского кинофестиваля

«Люблю вас, команда! Идем на Европу! Я очень горжусь своей командой и собой немного. Безумно благодарна моим самым верным, идущим со мной по этой тяжелой-тяжелой царевновской жизни, самым стойким членам команды — ни разу не заныли, не подвели! Вместе мы сила!» — поделилась Юлдус в своем Instagram.

Ранее фильм «Дочь рыбака» был показан в категории «Основной конкурс» на Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало». Главную роль в картине исполнила Алина Король, известная по ролям в драме «Довлатов» Германа-младшего и мини-сериалу «Троцкий».

В своем первом полном метре Юлдус выступила не только в качестве режиссера. Все, от костюмов до расстановки кадра, художница делала сама. «Дочь рыбака» — картина, вдохновленная советской эстетикой и старыми сказками. Большое значение играют цвета — например, преобладающий в картине зеленый символизирует победу жизни над смертью.