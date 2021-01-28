От «Клариссы» до «Улицы светлячков»: 11 лучших сериалов февраля 2021-го

«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead, 10 сезон (+6 серий) (AMC)

Культовый хоррор-сериал про зомби, подаривший миру мем про Карла, уже продлен на 11 сезон, который и станет последним. Но и в десятом еще не все сказано: с конца февраля покажут шесть дополнительных серий, хотя основная часть эпизодов и вышла осенью.

С 28 февраля