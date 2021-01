От «Клариссы» до «Улицы светлячков»: 11 лучших сериалов февраля 2021-го

«Леди и «Дэйл»» / The Lady and the Dale, премьера (HBO)

Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.

С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»