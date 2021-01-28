От «Клариссы» до «Улицы светлячков»: 11 лучших сериалов февраля 2021-го

Сиквел «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, трогательный проект про дружбу и 1970-е «Улица светлячков» и продолжение космической драмы «Ради всего человечества» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые выйдут в феврале.
«Леди и «Дэйл»» / The Lady and the Dale, премьера (HBO)
Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.
С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
«Отпуск», премьера (ТНТ)
Ситком об отпуске на русском юге (со всеми атрибутами вроде шашлыков и горячей кукурузы на пляже) с комиком и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом и звездой TikTok Валей Карнавал. В касте также Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан.
С 1 февраля, ТНТ
«Улица светлячков» / Firefly Lane, премьера (Netflix)
Мини-сериал Netflix на основе одноименного бестселлера Кристин Ханны. Две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстоянья не перестают дружить и поддерживать друг друга.
С 3 февраля
«Великий уравнитель» / The Equalizer, премьера (CBS)
Новая адаптация телесериала 1980-х — истории о борце за справедливость, которую многие, скорее всего, помнят по переосмысленной дилогии нулевых, в которой протагониста играл Дензел Вашингтон. В этой версии главный герой поменял пол — спасать тех, кому нужна помощь, будет Куин Латифа. Время женщин, как он есть.
С 7 февраля
«Парижская полиция 1900» / Paris Police 1900, премьера (Canal+)
Французская детективная драма от Фабьена Нури — одного из сценаристов «Смерти Сталина». История далека от воспевания la Belle Époque и рассказывает, как обнаружение женского тела в Сене приводит к раскрытию дела государственной важности.
С 9 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
«Кларисса» / Clarice, премьера (CBS)
Сиквел «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, которую на этот раз сыграет Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Разработкой занялись Алекс Куртцман («Сонная лощина», «Зведный путь») и Дженни Люмет («Рейчел выходит замуж»). Действие сериала начнется в 1993-м — через два года после событий фильма.
С 11 февраля, more.tv, «КиноПоиск HD»
«За час до рассвета», премьера (НТВ)
Драма с Константином Хабенским, Андреем Бурковским, Артуром Смольяниновым и Аленой Михайловой про будни милиции после войны. В 1946 году молодой лейтенант и матерый майор ловят опасную банду. По синопсису проект так похож на «Место встречи изменить нельзя», что даже немного тревожно.
С 16 февраля, more.tv, Wink, НТВ
«Ради всего человечества» / For All Mankind, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций будет в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны.
С 19 февраля, Apple TV+
«Супермен и Лоис» / Superman & Lois, премьера (The CW)
Про семейную жизнь Ванды и Вижена мы уже узнали в январе, теперь очередь за Суперменом и Лоис Лейн. Их тихим радостям также мешают многочисленные злодеи. Главные роли в проекте играют Тайлер Хэклин («Волчонок») и Битси Таллок («Артист»).
С 23 февраля
«Снегопад» / Snowfall, 4 сезон (FX)
Криминальная драма про кокаиновую эпидемию в Лос-Анджелесе начала 1980-х заходит уже на 4 сезон, хотя ее шоураннеры и не всегда точны в воспроизведении эпохи.
С 24 февраля
«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead, 10 сезон (+6 серий) (AMC)
Культовый хоррор-сериал про зомби, подаривший миру мем про Карла, уже продлен на 11 сезон, который и станет последним. Но и в десятом еще не все сказано: с конца февраля покажут шесть дополнительных серий, хотя основная часть эпизодов и вышла осенью.
С 28 февраля
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