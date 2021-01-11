Вышел трейлер сериала «Кларисса» — спин-оффа фильма «Молчание ягнят»

Действие сериала «Кларисса» происходит в 1993 году, спустя год после событий фильма «Молчание ягнят». Главный герой — агент ФБР Клариссы Старлинг, роль которой исполнила актриса Ребекка Бридс, известная по сериалам «Милые обманщицы» и «Большая волна».

Шоу расскажет неизвестную личную историю агента и покажет, как она вернулась к охоте за серийными убийцами и сексуальными маньяками после столкновения с Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

Шоураннерами сериала выступили Дженни Люмет и Алекс Куртцман — исполнительный продюсер «Звездного пути», «Сонной лощины» и «Областей тьмы». Режиссерское кресло разделили Димэйн Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Майя Врвило («Звездный путь: Пикар»).

Премьера сериала «Кларисса» запланирована на 11 февраля 2021 года.