Актеры «Гоголь-Центра» выступают перед курьером службы доставки в новогоднем фильме «FiveМинут» Александра Горчилина

В короткометражке в стиле «Карнавальной ночи» снялись Филипп Авдеев, Один Байрон, Игорь Бычков, Ольга Добрина, Яна Иртеньева, Рита Крон, Александр Корчагин, Георгий Кудренко, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Риналь Мухаметов, Мария Опельянц, Евгений Сангаджиев, Мария Селезнева, Екатерина Стеблина, Артем Шевченко, Семен Штейнберг и Ян Гэ. Режиссером выступил актер «Гоголь-Центра» Александр Горчилин.

«Как-то комментировать уходящий год — на это нужен еще один год. Как минимум, он был невероятно насыщенным и непривычным. И очень круто, что весь этот год, не смотря ни на что, вы были с нами! А мы с вами. И чтобы проводить 2020 красиво, а 2021 встретить в хорошем настроении — мы представляем фильм «FiveМинут», снятый Сашей Горчилиным и всей командой «Гоголь-Центра»», — говорится в описании к видео.

Напомним, ранее в Сети появился короткометражный фильм «Выдающийся оливье» по рассказу писателя Александра Цыпкина. В нем актер Александр Молочников и певец Леонид Агутин в образе отца и сына едут поздравить с Новым годом главу семейства — в исполнении Анатолия Вассермана. По пути на нужный этаж лифт застревает и герои оказываются заперты в нем. Не унывает только дед, который приходит на помощь с домашним «Оливье». Посмотрите прямо сейчас!