Режиссер Роберт Родригес сыграл на гитаре для бэби Йоды. Малышу явно понравилось!

«Вот рождественский подарок всем, кто спрашивал меня, каково это — тусоваться с малышом Йодой на съемках "Мандалорца"», — написал Родригес под видео. Режиссер работал над шестой серией второго сезона сериала, который получил название «Трагедия».

«Я дружу с Джоном Фавро, и ему в последний момент понадобился новый режиссер, поэтому я сказал: «Конечно, я приду поиграть во вселенную "Звездных войн"!». И это превзошло все мои ожидания, я имею в виду, это было так весело», — вспоминает Родригез.

По словам режиссера, представить, «каково это — гулять по съемочной площадке, оформленной в классическом стиле "Империя наносит ответный удар"», невозможно. «Это сразу после той эпохи, сразу после "Возвращения джедая". Это та эпоха. Так что вы действительно чувствуете, что только что попали в детство», — добавил он.

Малыш Йода — персонаж оригинального телесериала «Мандалорец», выпущенного стриминговым сервисом Disney+. Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода, но при этом самим Йодой не является. Беби Йода стал популярным интернет-мемом вскоре после выхода сериала. Издание The Guardian назвало его «самым большим новым персонажем 2019 года», а многие приписали малышу ключевую роль в успехе сериала. Посмотрите, как его нянчит создатель «Звездных войн» Джордж Лукас — ну просто прелесть!