Погони, перестрелки и бэби Йода: посмотрите трейлер второго сезона сериала «Мандалорец»

Судя по опубликованному трейлеру, география второго сезона расширится — действия будут происходить на нескольких новых планетах. Мандалорец и бэби Йода обретут новых соратников и столкнутся с самыми разными противниками — и, возможно, даже с джедаями. Главным противником охотника за головами и малыша станет Мофф Гидеон в исполнении актера Джанкарло Эспозито — высокопоставленный имперский офицер.

Главные роли в продолжении «Мандалорца» исполняют Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Рио Хэкфорд, Джина Карано, Вернер Херцог, Ник Нолти, Тайка Вайтити и другие, режиссером выступили Джон Фавро, Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу и другие.

Премьера второго сезона состоится 30 октября 2020 года на стриминговом сервисе Disney+. Также сериал продлен на третий сезон, работа над которым началась в апреле 2020 года.

Малыш Йода — персонаж оригинального телесериала «Мандалорец», выпущенного стриминговым сервисом Disney+. Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода, но при этом самим Йодой не является. Беби Йода стал популярным интернет-мемом вскоре после выхода сериала. Издание The Guardian назвало его «самым большим новым персонажем 2019 года», а многие приписали малышу ключевую роль в успехе сериала. Посмотрите, как его нянчит создатель «Звездных войн» Джордж Лукас — ну просто прелесть!