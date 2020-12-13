Стало известно, какие актеры сыграют в приквеле «Игры престолов»

Премьера сериала состоится в 2022 году. Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра Престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Сюжет «Дома драконов» будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — писатель в тандеме с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. Всего планируется 10 серий, сюжет которых расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до повествования в оригинале.