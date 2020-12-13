Стало известно, какие актеры сыграют в приквеле «Игры престолов»

Назван актерский состав сериала «Дом Дракона», приквела «Игры престолов». В новом проекте HBO появятся Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси. Об этом сообщает издание Variety.
Мэтт Смит, известный по роли Одиннадцатого Доктора в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», сыграет принца Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса и наследника престола. Оливия Кук, которая ранее снималась в сериале «Мотель Бейтс», получит роль Алисенты Хайтауэр «самой красивой женщины в Семи Королевствах», а Эмма Д’Арси станет принцессой Рейнирой Таргариен.
Премьера сериала состоится в 2022 году. Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра Престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Сюжет «Дома драконов» будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — писатель в тандеме с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. Всего планируется 10 серий, сюжет которых расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до повествования в оригинале.
Ранее британские ученые попытались объяснить с научной точки зрения популярность цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» от HBO, снятый на основе этих книг. Они пришли к выводу, что серия книг Джорджа Мартина по структуре больше напоминает исландские саги, чем средневековые эпосы.
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