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Ученые объяснили, в чем феномен популярности «Игры престолов»

Ученые из Уорикского университета в Великобритании попытались объяснить с точки зрения математики и литературоведения успех цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» от HBO, снятый на основе этих книг. Результатами исследования поделился ТАСС со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Несмотря на драконов, Короля Ночи и Белых ходоков, именно реалистичность стала одной из причин популярности этой саги. Она помогает читателям и зрителям удерживать в памяти все события и ориентироваться в отношениях между персонажами. «Характер социальных связей между персонажами в «Песни льда и пламени» близок к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные «Беовульф» или «Похищение быка из Куальнге», — пишут авторы исследования. Они пришли к выводу, что серия книг Джорджа Мартина по структуре больше напоминает исландские саги, чем средневековые эпосы.

По подсчетам ученых, всего в цикле «Песнь льда и огня» встречаются более 2 тыс. персонажей с именами, которые взаимодействовали друг с другом более 41 тыс. раз. При этом их круг общения оставался довольно небольшим, а главные герои  контактировали с полутора сотнями других персонажей, как в реальной жизни.

Исследователи также проанализировали частоты смертей и других важных событий в мире, созданном Джорджем Мартином, и выяснили, что он не слишком кровав, случаен или перенасыщен. По мнению авторов, сюжет развивается вполне реалистично, если сравнивать с эпосом и мифами прошлого. 

Также  Мартин специально создает ощущение случайности происходящего — для этого он использует прием «временных прыжков» между разными главами. Читатель не только увлекается, но и пытается анализировать полученную информацию. Оба этих приема сделали цикл «Песнь льда и огня» культовым, считают авторы исследования.

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Напомним, ранее американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин раскрыл некоторые подробности сюжета приквела «Игры Престолов». Борьба за власть станет еще ожесточеннее. В ней будут участвовать по меньшей мере сто королевств — и ни одного Ланнистера.

Сабина Алиева,
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