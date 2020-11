Ученые объяснили, в чем феномен популярности «Игры престолов»

Ученые из Уорикского университета в Великобритании попытались объяснить с точки зрения математики и литературоведения успех цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» от HBO, снятый на основе этих книг. Результатами исследования поделился ТАСС со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.