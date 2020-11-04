Ученые объяснили, в чем феномен популярности «Игры престолов»

По подсчетам ученых, всего в цикле «Песнь льда и огня» встречаются более 2 тыс. персонажей с именами, которые взаимодействовали друг с другом более 41 тыс. раз. При этом их круг общения оставался довольно небольшим, а главные герои контактировали с полутора сотнями других персонажей, как в реальной жизни.

Исследователи также проанализировали частоты смертей и других важных событий в мире, созданном Джорджем Мартином, и выяснили, что он не слишком кровав, случаен или перенасыщен. По мнению авторов, сюжет развивается вполне реалистично, если сравнивать с эпосом и мифами прошлого.

Также Мартин специально создает ощущение случайности происходящего — для этого он использует прием «временных прыжков» между разными главами. Читатель не только увлекается, но и пытается анализировать полученную информацию. Оба этих приема сделали цикл «Песнь льда и огня» культовым, считают авторы исследования.