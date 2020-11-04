Ученые из Уорикского университета в Великобритании попытались объяснить с точки зрения математики и литературоведения успех цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов» от HBO, снятый на основе этих книг. Результатами исследования поделился ТАСС со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые объяснили, в чем феномен популярности «Игры престолов»
Несмотря на драконов, Короля Ночи и Белых ходоков, именно реалистичность стала одной из причин популярности этой саги. Она помогает читателям и зрителям удерживать в памяти все события и ориентироваться в отношениях между персонажами. «Характер социальных связей между персонажами в «Песни льда и пламени» близок к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные «Беовульф» или «Похищение быка из Куальнге», — пишут авторы исследования. Они пришли к выводу, что серия книг Джорджа Мартина по структуре больше напоминает исландские саги, чем средневековые эпосы.
По подсчетам ученых, всего в цикле «Песнь льда и огня» встречаются более 2 тыс. персонажей с именами, которые взаимодействовали друг с другом более 41 тыс. раз. При этом их круг общения оставался довольно небольшим, а главные герои контактировали с полутора сотнями других персонажей, как в реальной жизни.
Исследователи также проанализировали частоты смертей и других важных событий в мире, созданном Джорджем Мартином, и выяснили, что он не слишком кровав, случаен или перенасыщен. По мнению авторов, сюжет развивается вполне реалистично, если сравнивать с эпосом и мифами прошлого.
Также Мартин специально создает ощущение случайности происходящего — для этого он использует прием «временных прыжков» между разными главами. Читатель не только увлекается, но и пытается анализировать полученную информацию. Оба этих приема сделали цикл «Песнь льда и огня» культовым, считают авторы исследования.
Напомним, ранее американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин раскрыл некоторые подробности сюжета приквела «Игры Престолов». Борьба за власть станет еще ожесточеннее. В ней будут участвовать по меньшей мере сто королевств — и ни одного Ланнистера.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.