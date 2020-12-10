«Неадекватные люди 2»: Каким получился сиквел культовой комедии?

Впрочем, внимательный зритель быстро считает, что мадам Бовари тут сам режиссер Роман Каримов, Кристина — его очевидное альтер эго. «Неадекватные люди» был его полнометражным дебютом — сделанным на коленке, на деньги случайно найденных инвесторов, небрежно, но с бешеной энергией молодости и энтузиазма. Это если не подкупало, то точно очаровывало. В режиссера поверили, как в светлое будущее кино России, которое умеет в мамблкор не хуже, чем на «Сандэнсе», успешно в прокате, да и вообще поднатореет — и «Оскара» возьмет. Увы, в фильмографии Каримова за эти годы случились только в разной степени успешные комедии «Днюха!», «Все и сразу», «Гуляй, Вася!» и триллер «Черная вода» (зато с участием Евгения Алехина из «макулатуры»). Но он сам, как и Кристина, повзрослел, научился избегать очевидных сценарных ляпов (вроде пива в 2010 году за почти тысячу рублей) и вернулся к персонажам самого успешного проекта, чтобы снять наконец-то свой опус магнум.

Размах в «Неадекватных людях 2» и правда великий, причем буквально. Картина длится совершенно избыточные для нее 2 часа 15 минут. Сюжет выстроен нелинейно, жанровые границы размыты: сиквел начинается как комедия, немного балансирует на грани соцдрамы в духе «Айки» Сергея Дворцевого, чуть-чуть играет в «Социальную сеть» Финчера, чтобы окончательно вырулить в мелодраму с сюжетом, как в мини-сериалах выходного эфира телеканала «Россия».

Перед спецпоказом фильма включили записанный режиссером ролик, где он просит быть внимательнее, чтобы понять, что же произошло в фильме. Кажется, сейчас начнутся инвертированные пули и экранизация палиндрома, или все хотя бы окажется чьим-то предсмертным сном. Но переживать не стоит – восстановить хронологию в «Людях» не так уж сложно: еще и с маркерами вроде порванной куртки.