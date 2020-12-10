«Неадекватные люди 2»: Каким получился сиквел культовой комедии?

В прокат в России вышел фильм «Неадекватные люди 2» — сиквел инди-комедии Романа Каримова про отношения школьницы Кристины и переводчика Виталия. «Собака.ru» рассказывает, почему продолжение вряд ли понравится поклонникам первой части.
Типовая квартира в столичном спальнике — образцовая домохозяйка в платье в цветочек поливает лимонным соком палтус на кухне с икеевской мебелью. Это Кристина — героиня первой части «Неадекватных людей» (Ингрид Олеринская). Мы оставили ее 17-летней скептичной школьницей, язвительно комментирующей банальность и обыденность безумного, безумного мира. Спустя 10 лет она замужем за Виталием (Илья Любимов), который внезапно из филолога-переводчика стал бизнесменом-архитектором, все также не в восторге от пошлости реальности и, кажется, мало изменилась как внешне, так и внутренне. Но наблюдать за бегущим на месте персонажем интересно, только если это Бузыкин из «Осеннего марафона», в сиквеле «Людей» это стартовая точка, из нее начнется затянутая одиссея Кристины за запоздавшим взрослением. Да, если оригинальный фильм показывал историю с точки зрения Виталия, продолжение улавливает наступление времени женщин: главная героиня теперь она, и речь пойдет об эмансипации и поиске себя.
Впрочем, внимательный зритель быстро считает, что мадам Бовари тут сам режиссер Роман Каримов, Кристина — его очевидное альтер эго. «Неадекватные люди» был его полнометражным дебютом — сделанным на коленке, на деньги случайно найденных инвесторов, небрежно, но с бешеной энергией молодости и энтузиазма. Это если не подкупало, то точно очаровывало. В режиссера поверили, как в светлое будущее кино России, которое умеет в мамблкор не хуже, чем на «Сандэнсе», успешно в прокате, да и вообще поднатореет — и «Оскара» возьмет. Увы, в фильмографии Каримова за эти годы случились только в разной степени успешные комедии «Днюха!», «Все и сразу», «Гуляй, Вася!» и триллер «Черная вода» (зато с участием Евгения Алехина из «макулатуры»). Но он сам, как и Кристина, повзрослел, научился избегать очевидных сценарных ляпов (вроде пива в 2010 году за почти тысячу рублей) и вернулся к персонажам самого успешного проекта, чтобы снять наконец-то свой опус магнум.
Размах в «Неадекватных людях 2» и правда великий, причем буквально. Картина длится совершенно избыточные для нее 2 часа 15 минут. Сюжет выстроен нелинейно, жанровые границы размыты: сиквел начинается как комедия, немного балансирует на грани соцдрамы в духе «Айки» Сергея Дворцевого, чуть-чуть играет в «Социальную сеть» Финчера, чтобы окончательно вырулить в мелодраму с сюжетом, как в мини-сериалах выходного эфира телеканала «Россия».
Перед спецпоказом фильма включили записанный режиссером ролик, где он просит быть внимательнее, чтобы понять, что же произошло в фильме. Кажется, сейчас начнутся инвертированные пули и экранизация палиндрома, или все хотя бы окажется чьим-то предсмертным сном. Но переживать не стоит – восстановить хронологию в «Людях» не так уж сложно: еще и с маркерами вроде порванной куртки.
Спойлерить о сюжетных перипетиях «Неадекватных людей 2» не хочется, но фильм точно вызовет недоумение у фанатов оригинала. Для них будут первые 15 минут, остальные два часа — для самого режиссера, чтобы многословно высказать трюизм о бессмысленности жизни и понимании, что счастье сугубо субъективная категория. Нужны ли для этого были те же герои? Вопрос дискуссионный. Смотреть как растет Антуан Дуанель у Трюффо от «400 ударов» через «Украденные поцелуи» и «Семейный очаг» к «Сбежавшей любви» невероятно увлекательно. В развитии отношений Джесси и Селин в трилогии «Перед рассветом / закатом/ полуночью» Линклейтера есть прустовское утраченное и обретенное время. «Неадекватные люди 2» — тоже про время, но это сказка о времени потерянном (во всех смыслах). Да, иногда они возвращаются, вот только зачем.
Спецпоказ картины в Петербурге прошел в кинотеатре сети «Мираж Синема».
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