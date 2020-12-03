Михаил Сегал: «Это особый аттракцион и изящество: снять такое кино о порно, чтобы никто не смутился»

Сюжетный движок «Глубже!» — история театрального режиссера, который из-за безденежья начинает снимать порно. Насколько знаю, изначально эта линия была частью другого сценария?

Так бывает, что один сценарий трансформируется в другой. В изначальном был другой главный герой, он как раз и сталкивался с театральным режиссером, который вынужден снимать порно. Тот сценарий был политически наглым и достаточно авангардным: не для массового зрителя. Продюсеры отдавали ему должное, но снимать опасались. Запустить его не удавалось несколько лет. Потом мне предложили подумать над тем, чтобы вычленить комедийную линию, сделав из нее отдельную историю. Я, конечно, переживал, что придется расстаться с изначальным сценарием, но все же решился. Так и появился «Глубже!». Мне кажется, даже забавно, что произошла такая трансформация.

Хотя как таковых откровенных сцен в «Глубже!» нет — фильм все же про порнографию в разных значениях этого слова — но он получил прокатный рейтинг «16+», а не «18+».

У нас речь идет о порноиндустрии, но все показано так, что фильм могут смотреть чуть ли не дети, там действительно нет ничего такого, для чего нужно было бы назначать рейтинг «18+». И в этом особый аттракцион и изящество: снять кино о порно, чтобы никто в зале не покраснел и не смутился. Это обман в хорошем смысле.