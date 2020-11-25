«Это Эдик»: как фильм об Успенском рассказывает историю домашнего насилия и украденного детства

Вышел документальный фильм-портрет детского писателя Эдуарда Успенского «Это Эдик». Его автор и продюсер Роман Супер сумел рассказать историю создателя Чебурашки, дяди Федора, Матроскина и Шарика подробно (иногда даже слишком) и многомерно: как тот не стал хорошим отцом для своей дочери, но сделал немного счастливее миллионы детей разных поколений.
Под зловещую скрипичную партию звучит закадровый голос журналиста: «Вы ревновали отца к миллиону чужих детей, к стране? Сейчас, когда отца нет в живых, вы смогли его простить? А как вы узнали, что папа умер? Что вы почувствовали тогда?» В углу кухни типовой многоэтажки, слушая их, женщина с короткой стрижкой поджимает губы, она отвечает только на последний: «Ничего». Это Татьяна Успенская — дочь детского писателя Эдуарда Успенского. В мае 2020-го она написала открытое письмо, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. По ее словам, он был не только великим писателем, но и жестоким человеком, применявшим насилие к близким. С ее откровения начинается фильм «Это Эдик» журналиста Романа Супера, который с сегодняшнего дня можно увидеть бесплатно (без смс и регистрации) на платформе Premier.
Хотя история Татьяны стала главным движком картины, подготовка фильма началась задолго до скандала с премией. Роман Супер о сложных отношениях отца и дочери, конечно, знал. Татьяна была вторым героем, которого он снял для фильма. Первым — финский писатель Ханну Мякеле, придумавший «Дядюшку Ау». Удивительно, но именно он, житель другой страны, написал единственную авторизованную биографию своего друга Успенского. Про ситуацию с Татьяной в ней тоже есть. Поэтому у фильма сразу был важный подзаголовок: «Сказка о подаренном и украденном детстве». Те, кому Успенский детство подарил, на краудфандинге собрали на картину 1,7 млн рублей (всего бюджет около 4-х), среди них, например, Юрий Дудь и Андрей Першин (настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова). Та, у кого его украли, так и не смогла простить того, на чьих сказках выросли десятки поколений.
Кроме Татьяны и Ханну, про Успенского в фильме рассказывают детские писатели Андрей Усачев и Григорий Остер, автор визуального образа Чебурашки Леонид Шварцман, придумавший олимпийского мишку художник Виктор Чижиков, политик и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, композиторы Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин и другие. Их подписывают уменьшительными именами — Витя, Гриша, Юра — во Вселенной сказок Успенского все остаются детьми, которые что-то строят, строят и надеются наконец построить. Сам он предстает в виде кукол разного возраста, говорящих его голосом. Это придумка режиссера Ивана Проскурякова, который с Романом и генпродюсером Александром Уржановым уже делали вместе байопик Децла.
Этот кукольный прием не для обхода виражей биографии Успенского и попыток сделать из него святого. Фильм очень подробно (хронометраж для документального кино и современного зрителя беспощадный — почти 2 часа) рассказывает обо всем. Про нелюбовь родителей и отчима к юному Эдику, первые успехи, цензуру и травлю, иски к «Союзмультфильму» и неэтичные авторские споры с Шварцманом, увлечение сектой Столбуна настолько, что он отдал туда дочь, развод с третьей супругой, про которую умудрился издать книгу с названием «Моя жена — ***» (человек с пониженной социальной ответственностью) и борьбу с онкологией.
«Это Эдик» не станет толчком для демонизации фигуры Успенского в духе новой (и не такой уж новой) этики — «был ли убийцею создатель Ватикана». Ревизия прошлого никогда его не изменит. Было то, что было, нам остается с этим смириться и читать своим детям те сказки, что когда-то тронули нас. По крайней мере, к такому разрешению конфликта подталкивают авторы фильма. Чебурашке — чебурашково, Успенскому — успенсково.
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