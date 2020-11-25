«Это Эдик»: как фильм об Успенском рассказывает историю домашнего насилия и украденного детства

Хотя история Татьяны стала главным движком картины, подготовка фильма началась задолго до скандала с премией. Роман Супер о сложных отношениях отца и дочери, конечно, знал. Татьяна была вторым героем, которого он снял для фильма. Первым — финский писатель Ханну Мякеле, придумавший «Дядюшку Ау». Удивительно, но именно он, житель другой страны, написал единственную авторизованную биографию своего друга Успенского. Про ситуацию с Татьяной в ней тоже есть. Поэтому у фильма сразу был важный подзаголовок: «Сказка о подаренном и украденном детстве». Те, кому Успенский детство подарил, на краудфандинге собрали на картину 1,7 млн рублей (всего бюджет около 4-х), среди них, например, Юрий Дудь и Андрей Першин (настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова). Та, у кого его украли, так и не смогла простить того, на чьих сказках выросли десятки поколений.

Кроме Татьяны и Ханну, про Успенского в фильме рассказывают детские писатели Андрей Усачев и Григорий Остер, автор визуального образа Чебурашки Леонид Шварцман, придумавший олимпийского мишку художник Виктор Чижиков, политик и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, композиторы Геннадий Гладков, поэт Юрий Энтин и другие. Их подписывают уменьшительными именами — Витя, Гриша, Юра — во Вселенной сказок Успенского все остаются детьми, которые что-то строят, строят и надеются наконец построить. Сам он предстает в виде кукол разного возраста, говорящих его голосом. Это придумка режиссера Ивана Проскурякова, который с Романом и генпродюсером Александром Уржановым уже делали вместе байопик Децла.