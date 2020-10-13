Вышел трейлер фильма Романа Супера «Это Эдик» о жизни Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский — русский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им, крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки. В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке. В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

Фильм «Это Эдик» выйдет в российский прокат в 2020 году.

Напомним, в мае этого года дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна обратилась в открытом письме к директору Государственной детской библиотеки Марии Веленяпиной с просьбой не называть премию в области детской литературы, конкурс на логотип которой в настоящий момент проводит библиотека, именем отца. По словам Татьяны Успенской, «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным» — тогда как Успенский «был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».