Валерия Гай Германика снимет многосерийный фильм «Мерзлая земля» про маньяка из Абакана

Сценарий для экранизации реальной истории такстаксиста из Абакана Дмитрия Лебедя, признанного виновным в совершении серии убийств и изнасилований с 2012 по 2017 год, написан Сергеем Калужановым на основе журналистского расследования Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз». Созданием сериала займется кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

«Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк», — приводит «Медуза» слова Роднянского.

Старт съемок нового сериала Валерии Гай Германики «Мерзлая земля» запланирован на весну 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Валерия Гай Германика планирует приступить к съемкам нового фильма «Жанна», главную роль в котором исполнят Лариса Гузеева и Леонид Бичевин. В центре монодрамы — судьба женщины, которая добилась всего сама. Пройдя через тяжелую «эпоху перемен», она не сломалась и стала преуспевающей бизнес-вумен. За успех приходится расплачиваться одиночеством, разочарованием и неудачами в личной жизни.