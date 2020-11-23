Валерия Гай Германика снимет многосерийный фильм «Мерзлая земля» про маньяка из Абакана

Режиссер Валерия Гай Германика снимет восьмисерийный фильм «Мерзлая земля». Проект станет первым российским сериалом для американского видеосервиса Topic компании First Look Media.
Сценарий для экранизации реальной истории такстаксиста из Абакана Дмитрия Лебедя, признанного виновным в совершении серии убийств и изнасилований с 2012 по 2017 год, написан Сергеем Калужановым на основе журналистского расследования Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз». Созданием сериала займется кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.
«Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк», — приводит «Медуза» слова Роднянского.
Старт съемок нового сериала Валерии Гай Германики «Мерзлая земля» запланирован на весну 2021 года.
Напомним, ранее стало известно, что режиссер Валерия Гай Германика планирует приступить к съемкам нового фильма «Жанна», главную роль в котором исполнят Лариса Гузеева и Леонид Бичевин. В центре монодрамы — судьба женщины, которая добилась всего сама. Пройдя через тяжелую «эпоху перемен», она не сломалась и стала преуспевающей бизнес-вумен. За успех приходится расплачиваться одиночеством, разочарованием и неудачами в личной жизни.
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