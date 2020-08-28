Лариса Гузеева исполнит главную роль в новой монодраме Валерии Гай Германики

Проект нового фильма Гай Германики был представлен в ходе питчинга авторского и экспериментального кино, проходящего в Министерстве культуры. В центре монодрамы — судьба женщины, которая добилась всего сама. Пройдя через тяжелую «эпоху перемен», она не сломалась и стала преуспевающей бизнес-вумен. За успех приходится расплачиваться одиночеством, разочарованием и неудачами в личной жизни.

Как пишет «Кино-театр.ру», в основу сюжета грядущего фильма «Жанна» ляжет одноименная пьеса Ярославы Пулинович, которая также работает над сценарием. Продюсером проекта выступят Андрей Апостолов и Павел Буриан. Сейчас команда проекта приступила к репетиционному периоду, общий бюджет картины составит 60 миллионов рублей. Для реализации у Минкульта запрашивают 40 миллионов, ожидая собрать в прокате 80 миллионов.